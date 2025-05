Justiça determina fechamento dos restaurantes da Mania de Grelhados após processo movido pela Mania de Churrasco!

Parece que o fogo saiu da grelha direto pro tribunal! A guerra das carnes ganhou um novo capítulo tenso e saborosamente polêmico: o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) bateu o martelo e determinou busca, apreensão e até remoção de elementos visuais usados pela rede mineira Mania de Grelhados, acusada de copiar (sim, copiar na cara dura!) o visual da concorrente Mania de Churrasco!. E o babado é forte: duas lojas já devem ser fechadas imediatamente, com reforço policial autorizado pra garantir o cumprimento da decisão!

Pra quem perdeu o começo dessa treta suculenta, tudo começou quando a Mania de Churrasco!, que tem mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil desde 2001, acusou a Mania de Grelhados (com 10 unidades desde 2017) de estar imitando descaradamente seu “trade dress” — aquele conjunto de elementos visuais que inclui fachadas, uniformes, layout interno e até os anúncios. Resultado? Consumidor confuso, reputação abalada e a Justiça em ação!

“Trata-se de uma vitória para o franchising brasileiro”, celebrou a advogada Thais Kurita, do poderoso escritório NPMP Advogados, que representa a Mania de Churrasco! Ela ainda fez questão de soltar um shade corporativo: “É triste saber que o franqueado da Mania de Grelhados é prejudicado, mas isso mostra como uma estruturação malfeita de negócio pode acabar mal.”

Já a também advogada Adriane Lupinacci Balbino foi direto ao ponto: “A confusão é real. A comunicação visual das lojas é muito parecida. E a Mania de Churrasco! já está recebendo reclamações de lojas que nem são dela!”

Agora, com a decisão do TJ-SP nas mãos e uma multinha de até R$ 60 mil em jogo, a Mania de Grelhados vai precisar correr pra mudar o visual de TODAS as lojas. E não para por aí: o escritório jurídico já pediu que juízes de outras comarcas tomem medidas semelhantes em todo o Brasil. Ou seja: a grelha tá esquentando pra valer!

E tem mais: a Mania de Churrasco! quer anular o registro da concorrente no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Ou seja, se depender da justiça, o nome “Mania de Grelhados” pode virar fumaça…

Enquanto isso, o escritório NPMP segue bombando nos bastidores jurídicos, com sedes em São Paulo, Recife e até na Itália! Eles são referência em Franchising e Varejo — e, pelo visto, não deixam passar nem cheiro de plágio na grelha.

Moral da história? No mundo do churrasco e do franchising, quem não tem tempero próprio… acaba queimado!