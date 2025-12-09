Justiça dá basta em Babal Guimarães e manda influenciador para a cadeia após novas agressões

Minha filha, o sol nem tinha se ajeitado no céu de Maceió e a Justiça de Alagoas já tinha jogado o martelo com força. E não foi um martelinho qualquer. Foi martelo de pedreira demitindo carpete velho. O influenciador digital Babal Guimarães, que adora posar de bom moço no Instagram, vai voltar para o regime fechado depois que novas imagens mostraram o que ele realmente entrega quando as câmeras não estão sob seu controle.

As câmeras de segurança flagraram a cena revoltante: Babal puxando os cabelos da namorada Karla Lessa, empurrando a vítima contra a parede e ainda arremessando um objeto na direção dela. Tudo na área externa de um condomínio de luxo. Luxo para quem, né? Porque respeito não estava incluído no pacote.

A decisão judicial saiu nesta terça, 9 de dezembro. E não foi surpresa nenhuma para quem acompanha o histórico. A Justiça já tinha um processo de execução penal aberto contra ele. É reincidência atrás de reincidência. A máscara derrete mais rápido que base barata em dia quente.

As imagens, captadas na madrugada de 28 de novembro e divulgadas no dia 4, mostram uma discussão que escalou para violência explícita. Nada de “desentendimento”. Aqui o nome é outro: agressão.

Segundo a delegada Ana Luiza Nogueira, coordenadora das DEAMs, não é a primeira vez. Não é nem a segunda. Há claros indícios de reincidência. E não é dedo-duro de internet que está dizendo, não. É investigação policial.

Nas palavras dela:

“Vamos atuar com rigor e celeridade para que esse agressor seja responsabilizado. Ele já responde por fatos extremamente graves, atingindo a integridade física de várias mulheres.”

Várias, meu bem. Não é erro. Não é acidente. Não é momento. É padrão.

Babal já havia sido condenado por lesão corporal contra a ex-esposa, a influenciadora Emily Garcia, por um crime cometido em 2019. Em 2023, começou a cumprir pena em regime aberto, mas durou pouco. Voltou para a prisão preventivamente em janeiro deste ano por descumprir medidas judiciais. Ou seja, a ficha é mais longa que legenda de blogueira emocionada.

O influenciador Babal Guimarães foi flagrado agredindo sua atual namorada, Karla Lessa. Fotos: reprodução/redes sociais

O juiz responsável pela decisão destacou que Babal violou as condições do regime aberto ao cometer novo crime doloso. Isso permite a regressão imediata para o regime fechado. E lá vai ele de volta, com direito a mandado de prisão já expedido.

Antes de entrar no presídio, ele ainda deve passar por exame de corpo de delito, como manda a lei. Em paralelo, foi aberto processo administrativo disciplinar com prazo de até 90 dias para envio do relatório final.

Enquanto o feed mostra viagens, carros e poses estudadas, nos bastidores o que se revela é violência, descontrole e desrespeito absoluto. Nada mais combina com a imagem que ele tenta vender. A internet pode até esquecer rápido, mas a Justiça desta vez não esqueceu. E nem perdoou.

Que sirva de aviso para quem acha que agressão é detalhe, que violência é comportamento ajustável e que mulher é descartável. Não é. Não será.