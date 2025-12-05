Justiça barra pirataria e mantém WAM no comando do maior hotel de Caldas Novas

Meu amor, senta, respira e pega uma água termal porque o babado em Caldas Novas ferveu mais que piscina de fonte natural. O Tribunal de Justiça de Goiás simplesmente mandou um não sonoro para a tentativa de tirar a WAM da administração do gigantesco Riviera Park Thermas, aquele condomínio que tem mais moradores que muito bairro do país. A moda agora é tentar usurpar gestão na base do convite mal feito? Pois a Justiça disse que não, queridas.

A convocação da tal assembleia extraordinária do dia 25 de novembro foi considerada irregular. Apenas dois dias úteis de antecedência. Dois. Como se 788 condôminos fossem receber aviso por telepatia. A magistrada bateu o martelo dizendo que o ato não respeitou o básico do básico. Transparência passou longe.

E não para por aí. A decisão anulou qualquer deliberação criada naquela AGE improvisada e ainda suspendeu novas tentativas de se fazer assembleia-relâmpago para destituir a administradora. Com direito a multa diária de 10 mil reais, limitada a cem mil, caso alguém insista em brincar de golpe condominial.

A administradora oficial reforçou que está ali com compromisso de legalidade, transparência e segurança jurídica. E o Tribunal foi claro. Nada de manobra para distorcer vontade coletiva. Nada de reunião clandestina para virar o jogo no grito. Condomínio desse porte não pode ser governado como barraco de estacionamento.

O Tribunal também destacou que a suspensão evita turbulência administrativa, impede aventuras jurídicas e garante que quaisquer decisões estruturais só serão tomadas quando tudo estiver 100 por cento dentro das regras legais e da Convenção Condominial. Ou seja, acabou o teatrinho.

A mensagem é direta: quer mudar gestão? Tem que seguir regra, prazo e boa-fé. Nada de atalho, nada de truque, nada de convocação relâmpago que tenta transformar 788 proprietários em figurantes.

E assim seguimos, meu bem. Caldas Novas fervendo, mas a WAM firme, forte e blindada pela Justiça. Porque golpe, só se for o da maquiagem.