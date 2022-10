Júlio Rocha revela condição para participar do BBB: “Você é o cara que vai estragar”

Ator participou do podcast ‘4talkcast’ e contou que se desempenhasse um papel dentro do reality ele aceitaria o desafio dentro do confinamento

Olha ele! Sempre fui fã de um ator galã perdido por aí e revivi minhas paixões mais profundas na participação de Júlio Rocha no podcast ‘4talkcast’. O ator disse que participaria do BBB com uma condição especial. Na conversa ele disse que participaria do reality se desempenhasse um papel dentro da competição, quase que um trabalho na Globo, né manas? “Não. Acho que não. Só se me chamassem e falassem: ‘O seu papel é esse. Eu preciso de você, porque você é o cara que vai estragar”, disse o artista, revelando que participaria apenas se pudesse interpretar um papel dentro da casa. O ator ainda completa: “Eu não iria porque eu sempre levei minha vida, que eu acho que é como todo mundo deveria levar que é assim: ‘não é o que eu quero do mundo, o que eu quero da Globo, é o que eu posso oferecer’. Dentro disso, eu não tenho muito para oferecer em um Big Brother, onde qualquer pessoa pode dar muito mais do que eu”, disse.