Juliano Floss fala sobre namoro com Vivi e desabafa: “As pessoas acham que eu sou gay”

O tiktoker desabafou dizendo que as pessoas esperam o dia em que ele vai se assumir

Nesta quinta-feira, (2), o influenciador e tiktoker Juliano Floss participou do PodDelas, com Tatá e Boozueta e falou sobre seu relacionamento com a, também, influenciadora Vivi Wanderley e os ataques que recebe diariamente através das redes sociais.

O assunto começou, por causa do comentário de Natália Cassassola no vídeo dele e Vivi de cueca — que eu já fofoquei com vocês sobre — e perguntou se o casal era uma dupla de amigas. Então, Juliano revelou que não é somente ela que dispara comentários sobre sua sexualidade.

“Vou contextualizar a situação: muita gente acha que eu sou gay por causa da minha dança. Tem muito preconceito desse tipo no Brasil. Eu recebo muitas mensagens falando isso! A única coisa é que eu ainda não fui cancelado. Um dia eu vou ser, todo mundo vai, não tem o que fazer. A única coisa que me enche o saco é isso”, desabafou o influenciador.

Floss continuou o desabafo e disse: “A única coisa “ruim” é isso. Apesar que agora não chega a ser ruim pra mim. No começo eu ficava chateado! Eu falava: “Poxa, eu tenho algum trejeito?”. Se eu tivesse, não tinha problema. Eu comecei a me perguntar porquê e galera começou a falar que uma hora eu ia me assumir. E aí eu percebi que era porque eu danço”.

Juliano disse que até sua família já citou que dançar é coisa de menina — ah tenha dó né? E ainda disse que a dança não é valorizada no Brasil como nos EUA.

O influenciador disse que Vivi não liga para os comentários e aproveitou para se declarar. “A Vivi sabe que eu sou hétero e que eu sou apaixonado por essa mulher e ela não tenha que duvidar. Eu sou apaixonado por ela, vocês não estão entendendo. Eu vou ficar oito dias longe dela e já tô sofrendo. A Vivi é minha primeira namorada, eu sempre quis namorar e ela surgiu na minha vida”, se declarou. Ah muito fofinhos né?