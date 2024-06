Juliano Floss comove ao falar sobre participação na Dança dos Famosos 2024

Juliano Floss não escondeu que ficou bem abalado ao ser eliminado do Dança dos Famosos. O dançarino e tik toker dançou ao lado de sua professora, Dani Duram e acabou levando a pior por causa de uma cotovelada no ritmo da valsa.

Em seu perfil no Instagram, ele publicou o vídeo da sua apresentação e comoveu ao falar sobre a decisão de aceitar o convite para participar da atração. “No dia 12 de janeiro eu perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida, eu tava arrasado, nunca tinha perdido ninguém antes… nesse dia sentei na praia e orei pra Deus pedindo uma oportunidade, algo que ocupasse minha cabeça, nesse mesmo dia a noite, a produção do Dança dos Famosos me ligou fazendo o convite.”

Depois, o influencer também refletiu sobre o desafio e fez um agradecimento a sua professora. “A experiência mais f**a minha vida. Levei minha família toda pra Globo, isso não tem preço. Aprendi a dançar: Valsa, Salsa, Calypso, Lindy Hop, Kizomba, Quadrilha Junina, Reggaeton, Charme, Funk e Rock. Mas o que eu aprendi de verdade vai muito além da técnica da dança até porque eu danço Hip Hop já tem 8 anos, aprendi a olhar a vida de uma maneira que eu nem sabia que dava pra olhar, foi um filme, a parada mais intensa que eu já vivi, eu dancei, sangrei, chorei e conheci gente que eu vou levar pra vida toda (como, por exemplo, minha dupla @dduram que foi muito, muito parceira e teve muita paciência comigo, obrigado pelo seu trabalho lindo no programa e por todo suor, a gente fez história, não deixa de ter essa garra e dedicação pra vencer na vida)”, acrescentou.

Por fim, Juliano falou sobre ser reconhecido por pessoas mais velhas após participar da Dança dos Famosos, já que antes ele era mais conhecido pelo público jovem. “É muito doido que hoje o senhorzinho taxista me reconhece no aeroporto porque me viu na TV, antigamente isso era impossível, hoje vem a filha, a mãe e a vó tirar foto comigo e não só a filha. Feliz que vocês puderam conhecer o meu amor pela dança, espero que eu possa inspirar muita gente a dançar por aí”, finalizou.