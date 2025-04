Juliana Oliveira se pronuncia sobre abuso no SBT: “Me escondiam no banheiro quando o Otávio Mesquita aparecia!”

Segura esse B.O., Brasil! A ex-assistente de palco Juliana Oliveira, rosto conhecido do programa The Noite, jogou a bomba nas redes sociais nesta terça (15) e está abalando os bastidores do SBT! Em um vídeo fortíssimo, ela voltou a acusar Otávio Mesquita de estupro, alegando que o caso aconteceu em 2016, dentro do próprio estúdio da emissora.

O mais chocante? Segundo Juliana, todo mundo sabia — e ninguém fez nada. “Eles me escondiam no banheiro quando o Otávio Mesquita aparecia no estúdio”, disparou ela, revelando uma dinâmica bizarra que acontecia sempre que o apresentador visitava o programa.

Juliana detalhou a cena do suposto abuso durante uma gravação: “O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito… só que ele não parava.”

Ela afirma que o combinado era uma encenação leve com Danilo Gentili, mas que Mesquita extrapolou completamente o roteiro, deixando tudo “violento” e traumático.

E o SBT? Juliana diz que, na época, não teve apoio de ninguém: nem da direção, nem de Danilo Gentili, que segundo ela foi omisso e conivente.

“Eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu… como se a criminosa fosse eu.”

Em 2020, ela ficou indignada ao ver Gentili apoiar publicamente Dani Calabresa em um caso de assédio semelhante, enquanto ignorava completamente o que se passou dentro do próprio programa.

“A sua comoção é seletiva?”, questionou, deixando o público em choque.

Juliana só formalizou a denúncia anos depois, com medo de retaliações, já que reconhecia o peso de Otávio dentro da casa. O SBT, segundo ela, a encaminhou para o setor de compliance, mas o resultado?

“O SBT não fez p*rra nenhuma. Absolutamente nada.”

Pior: em fevereiro deste ano, foi demitida. Ao tentar conversar com a presidente da emissora, Daniela Beyruti, ouviu: “Juliana, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?”

Um banho de água fria, segundo ela, que esperava uma escuta mais humana vindo de uma liderança feminina.

Agora, ela diz que entrou na Justiça, não por fama, nem por dinheiro: “Só quero justiça.”

O vídeo já está viralizando e o assunto promete esquentar nos próximos dias. O público está cobrando respostas — e a internet está em polvorosa! Essa história ainda vai dar muito o que falar…