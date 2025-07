Juliana Marins: Corpo será velado, com momento aberto ao público, e cremado nesta sexta-feira (4)

Gente, estou no escritório em call com minhas amigas e correspondentes de Niterói, eis que uma delas me conta sobre o início do velório aberto ao público e os preparativos da despedida da jovem mochileira que faleceu na Ásia. Ai, amores… tudo isso é de partir o coração.

Acontece que, na manhã desta sexta-feira (4), o Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói (RJ) recebe o velório de Juliana Marins, a publicitária que perdeu a vida ao cair em um penhasco do Monte Rinjani, na Indonésia, no dia 21 de junho, enquanto fazia trilha em grupo. Após a cerimônia de despedida, o procedimento de cremação será feito.

De acordo com informações dos familiares, a última homenagem à Juliana será dividida em dois atos: as duas primeiras horas do velório serão abertas ao público, e, a partir de 12h30, apenas familiares e amigos vão participar do último adeus à mochileira.

Juliana faleceu aos 26 anos após cair em um penhasco de uma trilha vulcânica na Indonésia (Reprodução/Instagram)

O traslado do corpo da jovem chegou ao Brasil na última terça-feira (1º), dez dias após a tragédia que comoveu o mundo.

Vale ressaltar que, a pedido da Defensoria Pública da União (DPU), o corpo de Juliana Marins passou por uma nova autópsia, sendo liberado para o ato fúnebre apenas no fim da quarta-feira (2).

De acordo com o G1, o laudo da causa da morte da publicitária deve ser divulgado na próxima semana.