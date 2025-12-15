Juju Salimeni surge de curtinho, samba sem piedade e toma conta do ensaio da Barroca

Gente, Juju Salimeni não foi ao ensaio da Barroca Zona Sul. Ela passou por cima dele. Vestido curtinho, ousado, brilhando mais que iluminação de Sapucaí em final de desfile, e um shape que parece ter sido esculpido com régua, foco e zero paciência pra concorrência.

A rainha de bateria chegou sambando com segurança, presença e aquela cara de quem sabe exatamente onde pisa e por que pisa. Não teve erro, não teve timidez, não teve “ensaio”. Teve show antecipado de Carnaval.

A rainha de bateria mostrou que está com tudo! Foto: divulgação

O look, todo trabalhado no brilho e no furta-cor, virou extensão do corpo. Cada passo era um lembrete visual de que ali não tem figurante, tem protagonista. Instagram virou vitrine instantânea, porque Juju faz questão de registrar quando está no auge. E estava.

E como se não bastasse dominar a bateria, Juju ainda mostrou que o reinado não acaba na avenida. A musa segue exibindo a nova mansão em Alphaville, com decoração natalina avaliada em mais de R$ 50 mil, árvore gigante, borboletas, rosa por todos os lados e assinatura de decorador badalado. Porque rainha também governa o próprio castelo.

Juju usou um vestido ousado no ensaio da Barroca Zona Sul. Foto: divulgação

Resumo da ópera carnavalesca.

Juju não ensaiou.

Ela marcou território.

E avisou que quando o desfile chegar, o resto que lute.