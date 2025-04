Juju Salimeni releva quanto sua Lamborghini luxuosa: “R$ 3,5 MILHÕES!”

Preparem o coração, amantes de luxo e babado! A musa fitness Juju Salimeni acaba de causar mais um fuzuê nas redes com uma revelação digna de novela das nove: ela trocou sua já badalada Lamborghini por um modelo NOVINHO em folha, na cor grafite, avaliado em nada menos que R$ 3,5 MILHÕES!

Durante sua participação no podcast Festa da Firma, Juju não escondeu a emoção ao falar da conquista: “É um sonho realizado”, declarou, com aquele brilho nos olhos de quem venceu na vida com muito treino e muita pose!

Mas o babado não para aí! Antes dessa versão chiquérrima grafite, Juju já desfilou pelas ruas com duas outras versões do mesmo possante — uma preta e outra laranja. Sim, meus amores, não é só um carro: é uma coleção de LAMBOS!

Nas redes sociais, Juju faz questão de mostrar tudinho: seja saindo da academia ou indo resolver alguma coisa básica de milionária, o carrão importado virou símbolo do seu império fitness e ascensão meteórica depois do sucesso no “Pânico na TV”.

E aí entra o plot twist! O humorista Ceará, que também estava no podcast, jogou no ar uma lembrança que deixou todo mundo de boca aberta. Segundo ele, nos tempos do programa que a lançou à fama, Juju ganhava apenas: R$ 200 por gravação! Isso mesmo, de dois dígitos para sete — é o verdadeiro upgrade de vida!

Da ex-panicat à rainha da ostentação, Juju prova que é possível sair do perrengue e estacionar uma Lamborghini na garagem. É sobre foco, fé, fitness… e milhões!