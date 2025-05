Jovem descobre câncer espalhado pelo corpo após notar “pelos encravados”

Prepare o coração porque essa história é digna de roteiro de filme — daqueles que fazem chorar até quem diz que nunca se emociona! A jovem canadense Kylee Engle teve a vida completamente virada de cabeça pra baixo em junho de 2023, quando o que parecia ser só uns “carocinhos” virou um pesadelo sem fim.

Tudo começou de forma inacreditavelmente sutil. Repare: Kylee tinha acabado de se mudar a trabalho quando notou nódulos estranhos na pele — ela achou que eram apenas pelos encravados. Mas algo a fez procurar um médico… e foi aí que o mundo dela desabou. O diagnóstico? Melanoma metastático estágio 4, o famigerado câncer de pele com metástase.

E não para por aí! Os médicos descobriram um verdadeiro exército de tumores invadindo o corpo da jovem: mais de 20 lesões em cada pulmão, 18 no fígado, duas no coração, sete no cérebro, além de outras nos linfonodos, espinha e glândulas adrenais. Um cenário devastador que deixou a família em estado de choque.

“Alguns dias depois, ela nos ligou chorando do hospital dizendo que os médicos tinham encontrado lesões em seu pulmão. Achei que era o dia mais assustador das nossas vidas, mas não, só foi piorando”, contou a irmã, Kara, em lágrimas.

Antes de tudo isso, Kylee até tinha passado por situações estranhas — náusea, vômitos, cansaço extremo — mas ignorou os sinais. Já tinha removido algumas pintas por precaução, mas os médicos acreditam que uma delas pode ter liberado células malignas no sistema linfático. O resultado? Um câncer feroz espalhado pelo corpo inteiro!

Com um coração gigante e uma força de outro mundo, Kylee enfrentou quimio e imunoterapia como uma verdadeira guerreira. O avanço da doença foi contido até fevereiro deste ano… Mas aí veio mais um golpe: um tumor voltou a crescer e começou a invadir o coração! Resultado? Mudança às pressas para Toronto e uma cirurgia de risco.

“Provavelmente vou ficar em tratamento para o resto da vida, mas há casos de pessoas sem evidência de doença depois de casos com o meu”, disse Kylee, mantendo a esperança mesmo em meio ao caos.

E ainda tem mais: agora, ela quer se submeter a uma terapia inovadora chamada TIL, que fortalece as células do próprio corpo para combater o câncer. O problema? O tratamento ainda não é aprovado no Canadá. Mas ela não vai deixar isso impedir sua luta!

“Vou tentar qualquer coisa que me permita viver uma vida completa”, declarou, com os olhos no futuro e a coragem de quem não aceita um “não” como resposta.

Uma história de luta, dor e MUITA força que está tocando o coração de milhares! Vai Kylee, o mundo está torcendo por você!