Jota.pê vira joia ambulante da Bulgari e desfila poder no Prêmio Multishow 2025

Amadas, na noite desta terça, Jota.pê simplesmente não passou pelo Prêmio Multishow 2025, no Rio de Janeiro. Ele desfilou, brilhou, monopolizou olhares e ainda saiu de lá com três troféus debaixo do braço, como quem pega carona no sucesso sem fazer esforço. Indicado a cinco categorias, o artista faturou por Dominguinho, projeto ao lado de João Gomes e Mestrinho os prêmios de Álbum do Ano, Capa do Ano e Forró/Piseiro do Ano. O menino não foi premiado, foi confirmado.

Mas o momento mais comentado da noite não estava no envelope. Estava no brilho. Estava no ouro. Estava no deboche fashionista do look Bulgari que Jota.pê escolheu, combinando presença de palco com insolência elegante.

O cantor Jota.pê marcou presença na 32° edição do Prêmio Multishow, no Rio de Janeiro. Foto: divulgação

Para o evento, Jota.pê se enfeitou com uma corrente B.Zero1 em ouro rose que parecia ter saído direto do cofre da família real, dois anéis Serpenti Viper em ouro amarelo que quase hipnotizaram quem se aproximou e ainda um B.Zero1 com três aros em mix de rose, branco e amarelo para fazer o tapete vermelho parecer pouca coisa. O golpe final veio no pulso: um Octo Finissimo em ouro amarelo 18 quilates, porque quem pode, pode – e Jota.pê pode muito.

O cantor escolheu joias Bvlgari para complementar seu visual. Foto: divulgação

Entre uma pose e outra, o cantor celebrava “Canto Djavan”, faixa gravada em homenagem ao ícone da música brasileira. Mas sejamos francos: homenagem mesmo foi o público prestando reverência ao brilho dele.

Jota.pê não foi ao Multishow para competir. Foi para reluzir e mostrar que, quando ele e a Bulgari se encontram, o resto vira cenário.