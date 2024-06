Jornalista revela exigências para namorar Cauã Reymond: “Naturalista”

Oi? Para namorar Cauã Reymond tem que preencher os requisitos? Que isso? Leo Dias mostrou detalhes de uma possível lista que o ator segue à risca para poder chamar alguém de amor. Aloca!

“A mulher tem que ser caseira igual a ele, malhar, treinar e cuidar da alimentação. Ele não gosta de mulher aparecida, que ri alto, espalhafatosa. Dorme e acorda cedo, ele é assim. Quem namora com ele, também tem que ser. Esquece fumar e beber. Ele é totalmente naturalista e as mulheres também tem que ser”, revelou o jornalista.

Cauã Reymond já viveu relacionamentos que seguiam esse mesmo estilo de vida. O ator já foi casado com a atriz Grazi Massafera entre 2007 e 2013, com quem teve Sophia, sua filha de 12 anos. Depois, ele também viveu um relacionamento com a nutricionista e modelo Mariana Goldfarb, com quem se casou em 2019 e se separou em 2023.