Jornalista afirma que um ex-BBB agrediu ficante em uma lanchonete de São Paulo

Amores, estava em um quiosque chiquérrimo aqui no Leblon, quando uma amiga de São Paulo me contou sobre um ex-BBB que espancou a ficante em uma lanchonete e que ela não o denunciou por medo. Gente, eu tô chocada em níveis que vocês não imaginam.

Acontece que o jornalista Gabriel Perline compartilhou, em seu canal do YouTube, a informação de que um ex-BBB de uma edição recente, agrediu fisicamente uma ficante em uma lanchonete badalada da Zona Sul de São Paulo. De acordo com o colunista, o caso aconteceu durante a madrugada de sábado para domingo.

Gabriel Perline afirmou que, apesar de ser incentivada a denunciar o ex-brother, a vítima da agressão ainda não judicializou o caso por medo da influência que ele pode ter na mídia.

O jornalista disse que o ex-BBB e a ficante estavam na lanchonete quando o ex-brother teve um surto de fúria e começou a proferir palavras de baixo calão contra a moça.

Segundo Perline, quando o homem se levantou, a mulher tentou o acompanhar, porém foi surpreendida com um empurrão, e mesmo caída no chão, sofreu golpes à mão. O colunista ainda informou que alguns funcionários tentaram intervir na agressão.

Sem citar nomes, Gabriel Perline deu algumas dicas sobre quem seria o agressor de mulheres: o rapaz atualmente apresenta um programa, já morou no exterior e participou de uma edição recente do Big Brother Brasil, mas não é a deste ano e nem a do ano passado.

Amores, eu já tenho palpites sobre quem é o agressor, mas vou não vou supor para evitar processos.