Jon Vlogs se envolve em pancadaria na Croácia e acaba preso; veja fotos

Amores, como o dia está sendo frenético, optei por almoçar um poke fit com salmão e tudo mais, fiz um pedido em um app de comidas babadeiro. E enquanto o meu almocinho não dava o ar da graça, resolvi fuçar as redes sociais e vi que um influenciador famosíssimo que faltou à CPI das Bets foi preso na Europa…

Bem, acontece que o influenciador e empresário Jon Vlogs, de 25 anos, foi preso na Croácia após se envolver em uma briga generalizada e agredir seguranças da boate em que estava junto a três amigos.

Além de Vlogs, outros dois amigos também foram detidos (Reprodução/Redes Sociais)

Amigo do influencer, Henrique Silva, também conhecido como Fontinelle, presenciou as agressões e fez uma live na Twitch para informar aos fãs o que teria ocorrido dentro da casa noturna alegando que Jon e os demais amigos — Marco Vergara e Marco Antônio — já estavam exaltados devido ao consumo de bebidas alcoólicas.

“A gente estava saindo da festa, já de madrugada, e todo mundo estava um pouco alterado. Quando vi, já estava um caos. O Jon me chamou, eu olhei e o Mark estava quebrando garrafas, indo pra cima dos seguranças”, iniciou o relato.

O streamer revelou que após o amigo quebrar a garrafa, os seguranças do estabelecimento croata tentaram conter as agressões, mas o confronto só terminou com a chegada da polícia, que imobilizou os envolvidos.

“Foi pancadaria mesmo, teve garrafa voando, gritaria os seguranças tentaram conter, mas aí a polícia chegou no meio da confusão”, reforçou.

O influenciador e os amigos vão responder judicialmente pelo caso de agressão (Reprodução/Redes Sociais)

Fontinelle também explicou que todos os envolvidos na briga, incluindo Jon Vlogs, precisaram depor sobre a confusão e arcar com uma multa salgada para serem liberados.

“Foi uma noite pra nunca esquecer, infelizmente do jeito errado”, completou.

Apesar de estarem em liberdade, Jon, Marco Vergara e Marco Antônio terão que responder judicialmente pela briga generalizada.

Gente, que situação constrangedora…