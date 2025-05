Jon Vlogs esclarece o motivo de ausência na CPI das Bets: “Não estou fugindo, estou trabalhando”

Amores, a CPI das Bets está sendo o puro suco do entretenimento de alta qualidade. Gente, estava fuçando os stories de alguns influencers, e me deparei com o pronunciamento sobre a ausência de Jon Vlogs à Comissão. Meu bem, o rapaz afirmou com todas as letras que não foi informado com antecedência necessária sobre a intimação, e sim, um dia antes…

Bem, o influenciador e empresário Jon Vlogs, de 25 anos, rompeu o silêncio sobre sua ausência na Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI) das Bets, que estava prevista para ser realizada na última terça-feira (27).

Por meio dos stories, o rapaz revelou que foi intimado na segunda-feira (26), quando estava em Dallas, Estados Unidos, onde participaria de um evento que promoveria sua marca.

“Eu falei que iria [anteriormente]. Só que eu já tava aqui nos Estados Unidos quando recebi a mensagem [intimação] pra ir [à CPI]. Eu recebi ela na segunda (26), falando que era pra estar lá na terça (27)”, explicou o jovem.

A nota foi divulgada nos stories do influencer após o pedido de condução coercitiva ao Senado (Reprodução/Instagram)

Jon esclareceu que, ao tomar conhecimento do convite, tentou marcar o depoimento por videoconferência, mas os senadores negaram a solicitação.

“Meus advogados estavam lá em Brasília, falando com todo mundo lá dentro [do plenário] pra gente entrar em videoconferência e trazer as respostas do que fosse possível pra cooperar nessa CPI, e me foi negado esse pedido”, contou.

E continuou: “Eu estava disposto a falar com eles [senadores]. Não estou fugindo, estou trabalhando e conversando com eles sobre o assunto”, completou.

A CPI das Bets investiga a colaboração de organizações de criminosas com plataformas de apostas (Geraldo Magela/Agência Senado)

Ainda nos stories, os advogados de Jon Vlogs divulgaram uma nota de esclarecimento sobre sua ausência na CPI, que resultou em pedido de condução coercitiva do influencer ao Plenário do Senado.

“Jon Vlogs tomou conhecimento da designação de seu depoimento na véspera da sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) oportunidade em que ele já estava atendendo compromissos profissionais fora do Brasil”, iniciou o comunicado.

E seguiu: “Desta forma, em absoluta boa-fé e respeito ao Senado Federal, foi apresentada resposta formal à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) justificando a ausência de Jon Vlogs na sessão realizada na data de hoje e o colocando à inteira disposição para prestar esclarecimentos por videoconferência”, completou o texto.