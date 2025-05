Jojo Todynho rebate críticas após revelar que não quer adotar uma criança brasileira: “Quero gerar os meus!”

PRE-PA-RA que o babado é forte! Jojo Todynho voltou a causar nas redes sociais ao falar, sem papas na língua, sobre o fim do processo de adoção do pequeno Francisco, um garotinho angolano que ela conheceu em 2023 e que ganhou um espaço ENORME no coração da cantora!

Nos stories, Jojo abriu o jogo e explicou tudinho! Segundo a funkeira, a decisão de não adotar o menino foi tomada para não afastá-lo da família: ela achou melhor apadrinhá-lo e garantir todo o apoio financeiro e emocional, mas sem tirá-lo de suas raízes.

Mesmo assim, as línguas afiadas não perdoaram e começaram a criticar a escolha da artista! E Jojo, como sempre, NÃO DEIXOU BARATO!

“Gente, eu nunca tive o pensamento de ‘ah, vou adotar uma criança’, não. Eu sempre tive o pensamento de gerar, meu. O Francisco foi gerado no meu coração. Não sei explicar. Não sei explicar o que sinto por essa criança”, disparou, emocionada.

E reforçou, sem medo de ser julgada: “Eu não vou entrar em fila de adoção; não tenho vontade de adotar. Se Deus permitir no futuro terei os meus.”

Só que, como Jojo não é de levar desaforo pra casa, ela ainda lançou aquele desafio aos críticos de plantão: “Pega uma criança do teu bairro e apadrinha […] quase não posto aqui, mas o que eu ajudo de ONG, que faço festas para as crianças etc… […] O tempo que você perde aqui querendo ditar o que deve ser feito ou não, vai lá, bate na porta da tua vizinha e vê se ela precisa de alguma coisa.”