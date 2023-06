Jogador do Volta Redonda é vítima de racismo na Zara 

O caso revoltou diversos clientes da loja, que chegaram a devolver as mercadorias que haviam comprado no estabelecimento.

Não é possível que situações como essa ainda aconteçam, Aff! Recentemente viralizou um vídeo, que foi publicado pelo jogador de futebol Guilherme Quintino, que atualmente joga pelo time carioca Volta Redonda, em que ele é vítima de racismo em uma loja da Zara, na Barra da Tijuca, no último domingo (18).

“Sofri ato de racismo na loja da Zara no Barra Shopping. Saindo da loja de mãos vazias, sem nenhuma sacola, o segurança me fez retornar com minha namorada para mostrar onde eu havia deixado a ecobag da loja e o local onde eu havia deixado as peças que desisti de comprar”, legendou o atleta.

Logo em seguida, Quintino, que já tem passagem em outros grandes times brasileiros, como o Botafogo e o Flamengo, afirma que quando sua namorada questionou a atitude do segurança, todos se negaram a responder.

“Quando minha namorada perguntou o porquê (sobre mostrar a sua bolsa), todo mundo se omitiu a responder o motivo do fato. Ato racista, repugnante, não passarão”, finalizou o jogador.

Em nota, a Zara afirma que não admite que nenhum ato de discriminação seja feito dentro de suas dependências e lamenta o ocorrido com o jogador.

“A Zara é uma empresa que não tolera qualquer ato de discriminação e lamenta que o cliente tenha se sentido discriminado em uma de suas lojas. A empresa ressalta que está reforçando todos os processos e políticas de atendimento com as equipes para que suas lojas sejam sempre um ambiente seguro, acolhedor e inclusivo para todos”, notificou a empresa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Porém, esse ocorrido não passou impune. Revoltados com o racismo que Guilherme teve que enfrentar, dois clientes que presenciaram a atitude do segurança devolveram as mercadorias que haviam comprado na loja e afirmou: “Eu não vou levar nada mais de uma loja racista!”