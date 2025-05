João Gomes realiza sonho e compõe música ao lado de Marisa Monte: “Que honra!”

Preparem os lencinhos, porque João Gomes viveu um daqueles momentos que mais parecem cena de filme romântico com a MPB de trilha sonora! Na noite da última quarta-feira (28/5), o forrozeiro do piseiro se derreteu todinho de emoção ao encontrar nada menos que Marisa Monte, sua ídola suprema, e ainda saiu de lá com uma música inédita feita a quatro mãos!

Sim, meu povo, é real! João, visivelmente emocionado, compartilhou trechos do encontro com a diva da música brasileira, e o fato de os vídeos estarem sem áudio, só aumentou o suspense e as expectativas.

“Filmei aqui escondido, mas poxa. Hoje a gente fez uma música junto, agora. Que momento na minha vida ver o sorriso dela cantando. Mostrar a minha versão da música dela no piseiro”, contou o cantor com aquele brilho no olhar que a gente ama ver!

E ele não parou por aí! Em um surto poético digno dos maiores românticos da música popular, João completou: “Que honra. Ontem aproveitei o momento com minha esposa e ela falou ‘parece quando eu era criança’ e é o que eu sinto quando fico procurando rimas pras frases. Obrigado, Deus.”

A emoção faz sentido: João já havia homenageado Marisa Monte em seus shows e, recentemente, lançou sua releitura do clássico “Depois” em seu projeto “Do Jeito que o Povo Gosta”. E pra quem acha que é fogo de palha, vale lembrar que o moço também já mergulhou de cabeça na MPB com versões emocionantes de Vanessa da Mata, incluindo “Só Você e Eu” e “Amado”.