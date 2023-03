Joana Sanz está preparada para pedir divórcio de Daniel Alves, diz colunista

Modelo estaria cheia de todo bafafá envolvendo o jogador de futebol que está preso na Espanha

Eu avisei que a vida pessoal de Daniel Alves vinha dando o que falar nas mídias, mas de acordo com o meu amigo fofoqueiro de plantão, Léo Dias, a esposa do jogador estaria cansada da vida agitada depois da prisão do jogador e estaria pronta para pedir o divórcio. A acusações de abuso sexual vem de tempos e a cada novo passo o negócio fica ainda mais sério.

De acordo com o meu jornalista favorito, a influenciadora “já está decidida e planeja entrar com a ação de divórcio muito em breve”.

Vale ressaltar que ela tentou apoiar o marido no início, porém, agora, o advogado de defesa já estaria sabendo dos próximos passos de Joana.