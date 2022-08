Ex-esposa de Jô Soares se despede em nota emocionante

Flávia Pedras foi casada com o humorista há 15 anos

Ai meu Deus, se tem algo mais lindo eu desconheço. O comunicado da ex-esposa de Jô Soares, Flávia Pedras, sobre o falecimento do humorista me arrancou lágrimas e me fez relembrar os ilustres trabalhos do apresentador. Flávia foi casada há 15 anos com Jô e não deixou de relembrar os bons momentos ao seu lado.

Flávia escreve que o velório será para amigos próximos e familiares. “Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor”, escreveu.

E para arrancar ainda mais lágrimas de nós, Flávia continua. “Viva você meu Bitiko, Bolota, Miudeza, Bichinho, Porcaria, Gorducho. Você é orgulho pra todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes, que você achava uma sorte eu não lembrar pra ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo”, disse.