Jesuíta Barbosa deixa Cauã Reymond totalmente sem graça ao revelar que já sonhou “muitas vezes” com ele

Amigas, estou aqui em casa me arrumando, pois marquei de ir para a Pedra do Sal com alguns amigos. Eis que recebo um áudioda minha amiga do Cosme Velho quando estou passando o rímel falando sobre uma situação que rolou com Jesuíta Barbosa e o Cauã Reymond.

Acontece que o ator que vive o cantor Ney Matogrosso no filme “Homem com H”, participou do programa Altas Horas, na TV Globo, neste último sábado (24), junto com o também ator Cauã Reymond.

Eles tiveram um momento de descontração na frente do apresentador Serginho Groisman e tudo começou quando Reymond perguntou se Barbosa já tinha sonhado com algum ídolo, e ele prontamente respondeu: “Já. Contigo, muitas vezes”, brincou.

Após rir muito e abraçar o amigo Cauã relembrou que Barbosa estreou a carreira na televisão com ele, na minissérie “Amores Roubados”. “O Jesuíta estreou na TV comigo, fazendo ‘Amores Roubados’. Esse talento todo aí! Olha a sorte que eu tive”, disse.

Jesuíta aproveitou a deixa para continuar brincando com o amigo. “Todo dia ele contava um sonho, Serginho”, disse, dando a entender que Reymond sempre sonhava com ídolos. Obviamente, essa piada arrancou inúmeros risos da plateia — e do apresentador.