Jessilane expõe Lina para Douglas, tempo fecha e atriz dispara: “Me senti exposta”

A professora explanou para o ator que a atriz era sua opção de voto

O grupo da Comadres — Jessilane, Lina, Naiara e Natália — mal foi criado e parece que está chegando ao fim… Durante a festa de Abravanel nesta quarta-feira, (2), Douglas Silva perguntou a Jessilane quem estava participando do “complô” de votos contra ele no último paredão. A bióloga, que não é baú, contou ao ator que além de Rodrigo e Eliezer, Lina também fazia parte e estava entre ele e Paulo André.

Aí, meu amor, o circo foi armado! Afinal de contas, Jessi contou para as comadres o que revelou a DG e chorou muito no quarto Grunge. Ela disse que não sabe mentir e caso as amigas não queiram mais conta-la sobre votos, ela entenderá. Foi aí que Lina não ficou quieta e disparou: “Você me expôs na frente do DG duas vezes, duas vezes. Precisava você ter feito isso?”. A professora se desculpou, mas a atriz não engoliu.

Em conversa com Naiara Azevedo, na sala, a moça disse que se sentiu exposta pela amiga e agora vai repensar se pode confiar nela. Ainda disse que se chateou por DG não falar diretamente com ela sobre a situação e sobre seu voto, e que agora está se aproximando dele, o tirando como opção de voto. A cantora a incentivou a conversar com o ator.

Por fim, Jessilane, antes de dormir, continuou chorando e disse que se sentiu atacada pelas comadres. “Vocês [Lina, Natália e Naiara] me atacaram! Eu ‘tava bêbada, vocês tão me tratando como se eu tivesse sóbria. Eu acabei de voltar de um paredão, estou emocionalmente instável”.

Mas só uma fofoquinha: Douglas, quando estava conversando com a professora, disse que poderiam conversar depois, pois ela havia bebido. E sabe que ela disse? Que a resposta seria a mesma, se estivesse sóbria. Então a cachaça não vale na hora da fofoca? Hm entendi…