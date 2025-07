Japinha se une a Diego & Victor Hugo em “Meu Corpo Tem Memória”, faixa inédita que estreia nesta quinta (3)

Amores, estava bebericando um latte macchiato enquanto acessava meu macbook no escritório do Leme. Eis que sou informada que uma cantora sertaneja em ascensão vai lançar música romântica que promete emocionar junto a uma das duplas mais ouvidas do Brasil.

Acontece que, na próxima quinta-feira (3), Japinha vai lançar “Meu Corpo Tem Memória”, seu novo projeto musical em parceria inédita com Diego & Victor Hugo. A estreia da faixa, que promete conquistar os fãs da comunidade sertaneja, inicia um novo capítulo artístico para a cantora.

“Essa música marca um momento muito importante da minha vida e da minha carreira. Depois de um tempo me dedicando a outros projetos, estou muito feliz de voltar aos palcos e ao estúdio com uma canção tão forte e ao lado de artistas que admiro demais”, contou com animação.

A música estreia amanhã, quinta-feira (3), nas principais plataformas de streaming (Divulgação)

Composta por Breno Paim, Renatha Sales, Gabriell GD, Christian Lins e Hélio Rodrigues, a música vai compartilhar a sensibilidade de amores marcantes que seguem vivos no corpo e na memória, mesmo após o término.

“Essa música marca um momento muito importante da minha vida. Estou me reencontrando como artista e muito feliz de dividir isso com dois grandes nomes da música sertaneja. É um projeto que representa tudo o que vivi e o que estou pronta para viver”, celebrou a nova fase.

Sobre a colaboração inédita com uma das duplas sertanejas mais ouvidas do país, a cantora elogiou a parceria e afirmou que o público sertanejo vai se apaixonar pelo single.

“Gravar com Diego & Victor Hugo foi uma experiência única, eles são referência no sertanejo e conseguiram deixar a música ainda mais especial. Tenho certeza de que o público vai se identificar com essa história que fala sobre amores que marcam e ficam para sempre na nossa memória”, reforçou.

Um dia após o lançamento da música nas principais plataformas de streaming, na sexta-feira (4), Japinha vai divulgar o videoclipe oficial do single, que foi gravado junto a dupla no início desta semana em Goiânia (GO).

Recentemente, Japinha optou por deixar o sobrenome “Conde” de lado (Dyogo Christian)

Com quase 4 milhões de seguidores no Instagram, a dona do hit “Romance Desapegado”, tem construído uma trajetória sólida que intercala entre as sonoridades do sertanejo e a vibração contagiante do forró.

A cantora Japinha iniciou a nova fase na carreira deixando o sobrenome “Conde” de lado e apostando em um caminho mais livre e autoral com a D&E Music, agência que gerencia artistas como Dilsinho e Viviane Batidão.

Ai, gente! Confesso que me encontro completamente ansiosa para acompanhar essa novo capítulo na vida da diva sertaneja!