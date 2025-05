Janja cria climão com Xi Jinping ao mencionar favoritismo da extrema-direita brasileira no TikTok

Gente, estava a caminho do Village Mall para manter as amigas fofoqueiras atualizadas sobre absolutamente tudo o que rolou hoje. Eis que solicitei ao meu motorista que sintonizasse a rádio. Amores, o que eu ouvi a seguir me deixou perplexa! Houve uma saia justíssima na comitiva brasileira durante um encontro político na China. Apenas isto! Se é que me entende…

Acontece que a primeira-dama do Brasil, Janja, gerou desconforto diplomático, em uma reunião oficial, ao questionar o presidente chinês, Xi Jinping, — sem aviso prévio — sobre o favoritismo do algoritmo do TikTok em conteúdos da extrema-direita.

De acordo com informações do Blog da Andréia Sadi, o constrangimento ocorreu durante o encontro da delegação brasileira, comandada pelo presidente Lula, com figuras importantes do Governo Chinês. E, durante a reunião, Janja teria solicitado a palavra para discursar sobre os danos que o algoritmo do TikTok, com vies de direita, traz para a sociedade.

Direto e reto, Xi Jinping encerrou o assunto destacando sobre a autonomia brasileira, e reforçando que, se o Brasil quiser, pode regular ou banir a plataforma de vídeos curtos do país.

A primeira-dama discursou sobre o favorecimento da rede chinesa à extrema-direita (Ricardo Stuckert / PR)

Relatos divulgados no Blog de Andréia Sadi revelam que, o assunto e o pedido para discursar não foram compreendidos por quem integrava a comitiva, pois não era o momento apropriado.

As fontes de Sadi também declararam que, o climão entre Janja e Xi Jinping, foi um ponto negativo ofuscado por vários benefícios conquistados durante a viagem política.

Amores, acho que, nos bastidores, a diva levou uma baita de uma bronca por ter sido imprevisível com o presidente chinês. Mana, vai com calma, pois sou viciadíssima nessa rede de vídeos curtos.