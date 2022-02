Jade promete não indicar Arthur Aguiar, mas o trai!

A patricinha de Beverlly Hills caiu no conceito dos telespectadores que não entenderam sua atitude

Ontem, (6), foi formado o terceiro paredão do ‘BBB22’ composto por Arthur Aguiar, Naiara Azevedo e Douglas Silva. E para surpresa de muitos, a Líder Jade Picon se vingou por Maira Cardi e foi ela quem traiu o ex-Rebelde e o indicou, acredita?

Jade indica Arthur ao paredão

Na última quinta-feira, (3), após a Prova do Líder, a mocinha disse a Arthur que ele teria direito ao ‘Bate-Volta’, porque por ela, ele não iria [ao paredão]. Então, o ator tentou de todas as formas mudar os votos da casa para não se votado. Mas a dupla de samambaias que não fala o que pensa na cara da pessoa, Barbara e Laís, usou de todos os meios para fazer Picon indica-lo. Dito e feito! Conseguiram! Lembrando que a web se revoltou com a influenciadora.

Pós paredão, eles tiveram uma DR e a empresária disse que se chateou, pois ele não a parabenizou pela liderança. Oi? E queria um paredão só com “Camarotes” em seu reinado — o que não dá para entender os motivos de tanto ódio dos coleguinhas estrelas. E Arthur disparou: “Jamais votaria em você. Você era prioridade pra mim”.

Na tarde de domingo, (6), Arthur ainda brincou, antes da formação do paredão, com Jade dizendo que depois que ela ganhou o líder, se afastou deles [Arthur, Douglas, Scooby e PA] e a moça não respondeu.

"depois que ela (jade) virou líder, ela parou de falar com a gente" o arthur 🗣 pic.twitter.com/NGeBBGf2VK

Enfim, depois Arthur conversou com alguns amigos sobre a indicação, inclusive com Naiara de Fátima Azevedo, enquanto Jade colocou uma música de Ariana Grande e comemorou no quarto. Temos uma vilã?!