Quem diria hein? Jade Picon elogia jogo de Arthur Aguiar!

A empresária teve uma conversa importante com Lina e Larissa e falou sobre seus possíveis vetos

Durante a sua festa desta quarta-feira, (16), a líder Jade Picon conversou com Lina sobre seus possíveis vetos e sobre o jogo de Arthur Aguiar, inclusive o elogiando. “Querendo ou não Arthur pode ser meu adversário, mas não à toa. Ele é bom jogador. Ele faz o jogo dele. Ele não é burro. Ele fala bem: “Não jogo sozinho, jogo com o público”. Imagina o público escutando isso? Então não me surpreende [ele voltar de paredões]”. Ainda bem que ela admite né?

Jade elogiando o jogo do Arthur



Em outro momento, ela comentou que se tiver vetos essa semana, os alvos seriam: Gustavo, Arthur Aguiar e Douglas — acreditem! E quando Larissa disse que o jogo do seu colega de ‘Casa de Vidro’, Gustavo, era sujo, Jade rebateu: “Não acho o jogo do Gustavo sujo. Ele é claro. Ele justamente não se aproxima das pessoas para não ter envolvimento. Poque quando você se abre muito e acolhe muito, você se vê sem saída. É o caso do Tiago!



Jade Picon elogia jogo de Arthur Aguiar

Jade indo contra Larissa e lendo perfeitamente o jogo do Gustavo e do Tiago:



E Jade ainda disse a Eliezer que joga com o Quarto Lollipop, mesmo sendo próxima dos meninos [Douglas, Paulo, Scooby e Tiago]. Aliás, eles e Arthur estão fechados viu? Douglas se declarou a eles, e os cinco trocaram beijos na testa em sinal de amizade… Será que vem aí?



Grupo dos meninos conversa entre si em festa