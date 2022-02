Oi?! Jade Picon acha que os colegas devem banca-la!

O apelido “Piton” fica cada vez mais a cara dela…

Jade Picon não irá pedir música no ‘Fantástico’ e não teremos terceira liderança seguida. Lucas é o novo líder do ‘BBB22’, e como teve a divisão da casa entre Xepa e VIP, a empresária ficou de fora e vai comer pão com ovo. Mas se der certo a chantagem emocional vai dar tudo certo…

Momento em que Jade pede gratidão

Em um papo com os colegas de Xepa sobre divisão de estalecas para comprarem a comida da semana, Paulo André disse: “O Arthur [Aguiar] falou uma coisa que é verdade: tem uma galera negativa, vai dar ruim esse mercado”. Mas Jade, que infringe regras, está passando necessidade no programa, com 200 estalecas apenas e aí ela foi categórica: “Já proporcionei uma ótima experiência para todo mundo que está na Xepa. Já levei todo mundo para algum lugar, ou para o cinema, ou para o almoço ou para o VIP. Está na hora de demonstrarem gratidão e me ajudarem”. Oi?

Na hora, Lais respondeu: “ou para o paredão”, citando Arthur Aguiar. E a mocinha só deu uma risadinha e desconversou.

Sinceramente, essa menina está pensando que pode comprar as pessoas? Então, tudo que ela faz no programa é de caso pensado. Assim como a formação de casal com Paulo André — que não tem nada a ver com isso, ‘tá?