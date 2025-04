 Iza emociona o público ao cantar “You Raise Me Up” ao lado de Padre Marcelo Rossi

Até o mais cético dos corações pode ter sentido um estremecer de fé ao ouvir Iza cantar “You Raise Me Up”. Lançada na noite do dia 8 de abril, a gravação integra o aguardado segundo volume do álbum Amorização, de Padre Marcelo Rossi – e é, sem exagero, um verdadeiro chamado à elevação espiritual.

A produção, assinada pelo mestre Guto Graça Mello, aposta em um arranjo orquestrado com toques celtas e entrada triunfal de cordas. Mas é a voz de Iza que nos leva às alturas. Em uma entrega emocional e tecnicamente irretocável, ela transforma a já poderosa canção em algo ainda mais profundo, mais sentido… quase sagrado.

Padre Marcelo Rossi entra com uma declamação serena, como um convite à reflexão, enquanto Iza assume a alma da faixa, elevando cada nota com uma força que ecoa entre o terreno e o divino. Do meio para o fim, um coro se une a ela, como se o céu decidisse cantar junto — sem jamais ofuscar sua luz.

Composta pelo norueguês Rolf Løvland e letrada pelo irlandês Brendan Graham, You Raise Me Up surgiu em 2002 na voz de Brian Kennedy, mas já ganhou incontáveis versões desde então. A de Iza, no entanto, entra para o hall das mais inspiradas e arrebatadoras.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a artista emociona com um clássico: em 2024, sua interpretação de Cry Me a River para a trilha da novela Garota do Momento já havia deixado o público sem fôlego.

Em tempos de incerteza, o encontro de Iza com Padre Marcelo Rossi é um sopro de esperança, um lembrete de que a fé – seja em Deus, na arte ou na vida – pode, sim, mover montanhas. Ou ao menos, nos fazer flutuar por três minutos e meio.