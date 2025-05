Iza é a mais nova contratada da Globo e fará participação em Garota do Momento 

Gente, acabei de acordar e já estou preparando o meu cafezinho de lei para dar aquela animada. Fui pegar o meu celular para dar uma olhada nos meus grupos e me deparo com inúmeras mensagens das minhas fofoqueiras comentando sobre a Iza.

Acontece que a cantora foi contratada pela Globo e irá aparecer na reta final de Garota do Momento, numa participação especial onde ela interpretará uma cantora de jazz e se apresentará no Clube Gente Fina. Iza cantará uma das músicas da trilha sonora da novela e participará até de uma cena de pedido de casamento.

As cenas em que ela participará já foram gravadas nos Estúdios Globo no último dia 12 e devem ir ao ar no capítulo do dia 3 de junho.

Iza interpretará Silvana, uma cantora que foi convidada por Vera para um show especial no Clube Gente Fina, um dos cenários da trama. Além disso, ela cantará a canção Cry Me a River, que faz parte da trilha sonora da novela.

A personagem de Iza vai presenciar um pedido de casamento na novela. Em determinado momento do show, a cantora dará espaço a Ulisses no palco. Ele declarará seu amor por Glorinha e pedirá para ela ser sua mulher. A jovem aceitará, eles se beijarão e todos comemorarão.

Lembrando que a Iza não é a primeira cantora que faz uma participação em Garota do Momento. Anteriormente, Daniel Garcia, conhecido como Gloria Groove deu vida a Waldemar Santo, um artista que se apresentou ao lado de Érico caracterizado como Verônica Queen.