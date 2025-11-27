Ivete Sangalo anuncia separação de Daniel Cady a maior bomba do ano explode no Brasil

Minha gente, apaguem as luzes que o choque é grande demais!, porque a bomba que acaba de cair nas nossas cabeças não é pequena é Chernobyl emocional!

IVETE SANGALO, a nossa Veveta, a mulher que arrasta multidões, que samba na cara da sociedade e segura trio elétrico como quem segura uma clutch… ACABA DE ANUNCIAR a separação de Daniel Cady!

Eu estou aqui passada, deitada no mármore do banheiro e pedindo ar pelo interfone. O post saiu agora há pouco e já fez o país inteiro tremer igual caixa de som no Carnaval.

E o comunicado?

Minha filha, é de uma elegância que chega a doer o coração. Ivete e Daniel falaram sobre respeito, história, maturidade, amor, diálogo… Aquele texto que você lê chorando igual final de novela das nove.

Disseram que seguir caminhos diferentes é a decisão mais coerente e amorosa. Que seguem unidos no que realmente importa, o bem-estar dos filhos.

E pediram, com toda a classe do mundo, privacidade.

Reprodução Instagram

Só que, aqui entre nós…

QUE PRIVACIDADE O QUÊ, MINHA FILHA? O BRASIL TÁ EM CHOQUE!

O WhatsApp travou, o Instagram ferveu, o país não sabe nem onde enfiar a cara de surto.

Eu?

Eu estou perplexa, enlouquecida,no jardim imperial do Palácio de Schönbrunn aqui em Viena , de casaco forrado de pele, recebendo o anúncio da Ivete num estado de choque permanente.

Essa é, sem a menor sombra de dúvida, A MAIOR BOMBA DO ANO.

E não adianta vir me dizer “ah, mas separações acontecem”.

Sim, acontecem…

Mas a separação da IVETE SANGALO?

Isso é terremoto com epicentro no Pelourinho!

Agora o que resta é respirar, tomar um calmante de maracujá e esperar os próximos capítulos porque, se até Veveta tá seguindo novos caminhos, minha filha, 2025 veio pra tombar geral.

E a Kátia Flávia aqui segue histérica, mas de pé, pronta pra te atualizar sobre cada suspiro dessa história.