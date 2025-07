Isis Valverde comprou os direitos de Hilda Furacão e levará a história para os palcos em 2026

Gente, estou aqui me arrumando para ir à casa de uma amiga lá em Petrópolis para comemoramos o aniversário, que vai ser uma mistura de Festa Julhina e um belo churrasquinho com um open bar maravilhoso. Eis que uma das minhas fofoqueiras me manda um print da Isis Valverde contando uma novidade incrível.

Acontece a atriz comprou os direitos da obra inspirada na vida de Hilda Maia Valentim e revelou essa grande novidade nesta sexta-feira (4) através de suas redes sociais. Quase três décadas após o sucesso da minissérie da TV Globo, “Hilda Furacão” irá ganhar uma versão para o teatro, onde Isis Valverde será protagonista e produtora.

A produção teatral está prevista para estrear em 2026, no Rio de Janeiro e em São Paulo, com possibilidade de turnê por outras cidades. No anúncio, Isis aparece com uma produção inspirada na personagem, símbolo de liberdade e transgressão feminina nos anos 1950.

A história de Hilda Furacão foi eternizada na TV por Ana Paula Arósio, em 1998, na minissérie escrita por Glória Perez e dirigida por Wolf Maya, baseada no romance de Roberto Drummond. A trama conta a trajetória da jovem da elite belo-horizontina que abandonou a vida aristocrática para viver como prostituta no bairro boêmio do Galo, em Belo Horizonte.