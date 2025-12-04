Isabel Veloso volta à UTI e acende alerta

Meu amor, eu tô aqui tremendo na base. Passada, perplexa, com o laquê derretendo quando viu a atualização sobre Isabel Veloso. Depois de ter recebido alta da UTI na segunda, todo mundo respirou um pouquinho mais aliviado. Só que ontem cedo o cenário virou de novo e ela precisou retornar ao cuidado intensivo.

Segundo o marido, Lucas Borbas, Isabel acordou bem, comeu com fome de gente que quer viver cada pedacinho e até deixou a família esperançosa. Só que, ao longo da manhã, um sinal acendeu aquela luz vermelha cruel. O esforço respiratório dela estava acima do normal, como se o peito não relaxasse entre uma respiração e outra. Isso poderia levar a um cansaço muscular perigoso, e ninguém quis correr o risco.

A equipe médica optou por interná-la novamente, após sofrer parada respiratória.

Por cautela máxima, e pra garantir segurança total pra ela, a equipe decidiu que o melhor era voltar à UTI, onde Isabel pode ser monitorada minuto a minuto e receber todas as medidas necessárias. Lucas reforçou que ela está estável, assistida e em observação contínua. A saúde dela, como sempre, em primeiro lugar.

Isabel luta desde os 17 anos contra o linfoma de Hodgkin. No ano passado, ainda grávida, descobriu que a doença havia evoluído e atingido os pulmões. Desde então, é uma batalha diária que mobiliza o país inteiro.

A família segue firme, pedindo orações e agradecendo o carinho.