Isabel Veloso deixa a UTI e volta a respirar sozinha em recuperação

Meninas, olha que alívio pra começar essa sexta. A Isabel Veloso, aquela guerreira que vocês sabem que eu acompanho de pertinho, saiu da UTI. Depois do susto horroroso que o marido dela contou, com ela passando muito mal, excesso de magnésio no sangue, parando de respirar e tudo, a gata conseguiu virar esse jogo.

O Lucas, o marido dela, apareceu nas redes completamente emocionado. Ele disse que ela foi extubada, já está respirando sozinha e que ele ficou a noite inteira em oração. É de arrepiar! Ele repetia que estava sem palavras, que só queria agradecer a Deus e às orações de todo mundo. E depois do que eles passaram na madrugada anterior, não tiro a razão dele não.

Marido de Isabel Veloso comemora melhora após internação. (Foto/Reprodução: Instagram)

Mais cedo ele já tinha dito que ela estava estável, mas continuava pedindo oração. E vocês lembram que ontem ele contou passo a passo daquele susto enorme? A Isabel passou mal, fizeram exame antes da colonoscopia, descobriram aquele excesso de magnésio, e logo depois ela teve a baixa geral e precisou ir pra UTI intubada.

Agora, ela saindo disso tudo, respirando sozinha, é vitória e das grandes.