Irmão de Nahim descobriu morte de cantor através da imprensa: “Dei um pulo da cama”

Paulo Roberto, irmão de Nahim, contou que ficou sabendo da morte do cantor após receber diversas ligações da imprensa, ou seja, a morte foi noticiado pelos diversos jornalistas que queriam mais informações sobre o fato. Em entrevista à Caras, ele contou sobre os últimos momentos ao lado do irmão.

“Está sendo muito difícil. Eu que recebi a notícia cedo, meu telefone estava tocando muito as 7:00 e era de uma emissora querendo confirmar e dei um pulo da cama com a Lisa e fomos apurar”, diz ele, que é casado com a repórter Lisa Gomes, do TV Fama. “A Lisa tentou falar com a Andrea [ex-esposa de Nahim] e o filho, mas foi sem sucesso e então ela ligou para a irmã do Nahim”, explica Paulo.

Apesar de não ter ligação sanguínea com o Nahim, Paulo conta que os dois eram muito próximos e tinham uma verdadeira relação de irmandade. “Ele me chamava de irmão. Tanto que em uma entrada ao vivo no Power Couple, ele falou para a Adriane Galisteu que queria o irmão dele e a cunhada na próxima temporada do reality”, lembra.