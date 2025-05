“Iniciei minha quarta temporada de quimioterapia”, declarou Netinho sobre a nova fase de tratamento contra câncer raro

Gente, estou aqui no shopping comprando uns looks no shopping para renovar o meu guarda-roupa, quando recebo uma mensagem da minha amiga do Leme sobre o cantor Netinho.

Acontece que o dono do hit “Milla” revelou nesta quinta-feira (22), através do seu Instagram, que iniciou uma nova rodada de quimioterapia. Ele está lutando contra um câncer no sistema linfático, e tem se mostrado bastante confiante com o tratamento.

“Iniciei há três dias minha quarta temporada de quimioterapia. É tudo ótimo aqui, meu corpo vem reagindo de uma forma espetacular a tudo”, contou ele super empolgado.

Netinho aproveitou para comentar sobre as sessões de fisioterapia e suas caminhadas pelos corredores do hospital: “Segunda caminhada por dia. Na última volta, diminuo o ritmo da caminhada para o coração não reduzir de vez no final, assim como fiz e faço a vida inteira nas minhas corridas, caminhadas, pedaladas e natação. Sempre um dos ótimos fisioterapeutas daqui me acompanha durante toda a atividade física, com exceção do momento em que filmamos, quando peço a eles para não aparecerem no vídeo em respeito à privacidade deles no trabalho.”

Netinho recebeu o diagnóstico da doença em março deste ano, e fará ao todo seis rodadas de quimioterapia no Hospital Aliança, em Salvador, Bahia, onde está internado.