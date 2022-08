Influenciador Dudu Barros expõe revolta com uma das maiores lojas de roupas do país: “Preconceito Velado”

Eu amooo o Dudu, ele luta pelos direitos das pessoas e principalmente pela igualdade. O baiano Dudu Barros, soltou o verbo em suas redes sociais sobre o ‘preconceito velado’ que sofre por uma marca importante do país.

“Faltando 10 dias pro Rock In Rio, uma das marcas patrocinadoras oficiais do Festival, uma das mais valiosas do mercado, uma das que mais fatura no segmento de lojas de departamento, (em 2021 lucrou mesmo na pandemia 300 milhões) declina comigo e me diz que a marca está “POBRINHA””, começou ele em seu desabafo.

E continuou: “A mesma marca que contrata Bruna Marquezine, Sasha, Juliette… Será que meu cachê é mais caro? Ou será que caro mesmo é o preconceito velado? Tô meio cansado disso, e olhe o que o Diretor da marca é gay, realmente, difícil de entender.” Concluiu ele.