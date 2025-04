Influencer Bielo Pereira perde acesso VIP de show após criticar Lady Gaga

Noção zero! Preparando os últimos detalhes para assistir a odisseia da Gaga direto do Copacabana Palace, ouvi algumas pessoas comentando sobre uma polêmica que fez uma influenciadora ser convidada a devolver a pulseirinha dourada do show e perder a parceria com uma plataforma de streaming de música. E, gente, depois que eu ouvi o que ela disse, a revolta dos fãs de Gaga foi justificada. Bapho!

Acontece que a influenciadora e apresentadora Bielo Pereira, do programa ‘Pra Variar’, exibido na Dia TV, perdeu o acesso VIP para o show de Lady Gaga em Copacabana após ridicularizar a artista alegando que suas músicas são ruins.

Na ocasião, a apresentadora debochou de quem é fã da Gaga e disparou: “Meu amor, eu estou aqui pela diversidade, se você quer gostar de coisa ruim, problema é seu.”

E continuou alfinetando o telespectador garantindo que estaria na área VIP do show de Lady Gaga em Copacabana.

“Eu estarei lá, porque eu vou poder. Nada contra, mas o meu trabalho é fazer críticas pertinentes frente à indústria fonográfica nacional e internacional. E, em comparação ao que tem sido feito […] A ‘queen’ deveria parar de atuar e prestar mais atenção no material que foi entregue, fica um pouco complicado”, completou.

Comunicado oficial da plataforma de música, Deezer (Reprodução/X)

Após o vídeo com os comentários de Bielo viralizar, a Deezer, plataforma de streaming, se pronunciou confirmando a rescisão contratual da parceria publicitária com a influencer e alegou que os ingressos VIP — que seriam da influencer — serão doados aos fãs da Mother Monster.

“A Deezer não compactua com nenhum tipo de desrespeito ao trabalho de artistas. Nosso compromisso é com os fãs, com os músicos, e com a valorização da indústria da música. Diante disso, encerramos a parceria e solicitamos o arquivamento da publicação”, informou a plataforma.

Vale ressaltar que a influenciadora estava divulgando a promoção da plataforma que daria acesso VIP aos fãs de Gaga.