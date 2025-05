 Igreja dos Pretos em Salvador nega realizar batismos em bebês reborn

A treta é de mentira, mas a polêmica foi real! Uma das instituições religiosas mais tradicionais de Salvador, a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no coração do Pelourinho, resolveu acabar com os boatos, ou quem sabe, com os pedidos inusitados — e soltou o verbo: nada de batismo para bebês reborn!

Em um comunicado oficial que viralizou nas redes, a igreja foi direta ao ponto: “Os sacramentos da Igreja são atos sagrados e devem ser tratados com o máximo respeito. O batismo, em especial, é um rito solene destinado a pessoas reais.”

Ou seja: boneco não entra no batistério!

Apesar de não confirmarem se realmente houve alguma tentativa de levar os bonecos hiper-realistas para serem benzidos, o recado foi claro e cheio de classe. A nota ainda reforça que a fé está centrada na vida e na dignidade humana, e não em réplicas de silicone com cílios implantados e enxoval completo.

Mas quem roubou a cena mesmo foi o padre Chrystian Shankar, lá de Divinópolis (MG), que tratou a situação com muito bom humor. Em sua conta, ele ironizou: “Não batizo bebê reborn. Nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn. E, por fim, nem missa de sétimo dia para reborn que arriou a bateria.”

Zoeira santa!

A polêmica pegou carona na nova onda dos bebês reborn, bonecos ultra realistas que conquistaram adultos no mundo todo — alguns tratando os bonecos como filhos de verdade, com direito a carrinho, berço, roupas e até… pedidos de batismo?