iFood entra no BBB 26 pela terceira vez e vira dono da cozinha, da conversa e do sofá do Brasil

Amores, respirem fundo porque a perua aqui está em movimento. Estou ligando agora mesmo para Diego Barreto, o chefão do iFood, aquele que decide se o pedido chega quente e se o patrocínio chega gigante. Quero saber tudinho desse namoro poderoso com a Dona Globo, detalhes, bastidores e o que vem por aí no BBB. O Big Brother Brasil ainda nem começou e já tem cheiro de comida chegando. O iFood confirmou que está de volta ao BBB 26 como patrocinador oficial pela terceira vez, mostrando que, quando o assunto é rotina do brasileiro, ele não pede licença, já entra, senta e participa da festa.

A marca retorna ainda maior, mais espalhada pela casa e mais grudada no jogo. Em 2026, o iFood estreia pela primeira vez a Camarote, com ações em festas, provas e momentos-chave do programa. Tradução direta para o povão, vai estar onde o Brasil para pra comentar, reclamar, torcer e pedir comida.

O conceito da vez é simples e certeiro, Brasileiro, bom e barato. A ideia é reforçar aquilo que todo mundo já sabe na prática, o iFood virou hábito, virou costume, virou extensão do controle remoto. Começou o BBB, começou o pedido. Seja na eliminação tensa, na festa animada ou naquele paredão que divide a família no grupo do WhatsApp.

A parceria com o reality não é só exposição de marca, é jogo de engajamento. Nas edições anteriores, o iFood colheu picos de pedidos durante festas e eliminações e viu as redes sociais explodirem. Conteúdos ligados ao BBB chegaram a ter até 300 por cento mais interações do que posts comuns. É o famoso efeito, todo mundo comenta, todo mundo pede, todo mundo participa.

Além de aparecer na abertura do BBB 26 e nas chamadas diárias do Multishow, o iFood usa o próprio nome do programa para criar campanhas, promoções e ações dentro do aplicativo. Tudo pensado para transformar o entretenimento em consumo real, daquele jeito bem brasileiro, sem cerimônia.

Essa é a sexta vez que o iFood participa do Big Brother, sendo a terceira como patrocinador oficial. Uma relação já antiga, testada e aprovada pelo público. O reality entrega conversa, emoção e barulho. O iFood entrega comida, praticidade e aquele conforto imediato que ninguém dispensa.

Com 14 anos de estrada, o iFood hoje conecta milhões de clientes, entregadores e estabelecimentos em cerca de 1.500 cidades brasileiras. Movimenta a economia, gera empregos e segue se posicionando como a marca que acompanha o brasileiro nos momentos de prazer, preguiça, comemoração e maratona de reality.

No fim das contas, o BBB 26 promete barraco, torcida organizada e muita discussão. E o iFood, esperto, já deixou claro, enquanto o Brasil assiste, comenta e se envolve, ele entrega.