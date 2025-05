Hytalo Santos contou que tomou um migué de Virginia porque ela não quis comparecer ao seu casamento

Genteee, estou aqui procurando alguma coisa para assistir na minha TV de 98 polegada, enquanto estou fazendo minhas unhas, quando me deparo com um trecho de uma entrevista de Hytalo Santos.

Durante sua participação no podcast Podcast, o influenciador revelou a também influenciadora e apresentadora do SBT, Virgínia Fonseca, mentiu para justificar sua ausência no casamento dele.

No ano de 2023, ele havia convidado vários famosos para o seu casamento, entre eles, a esposa de Zé Felipe. O convite do casamento do influencer era um ‘iPhone 15 Pro Max’, o mais moderno na época. Porém, Virgínia não compareceu à cerimônia! Em 2024, ela respondeu no seu programa que não compareceu porque era muito longe e ainda deu um migué(mentiu) para justificar sua ausência ao evento.

Hytalo disse que ficou bem chateado com o ocorrido, já que convidou Virgínia com carinho. Além disso, ele também contou sobre um perfume que lançou em parceria com a WePink, marca da influencer, que carregava o seu ‘nome’ e ele disse que nunca teve acesso aos valores ou ganhos que deveria receber.

A amizade do dois terminou em troca de unfollow, ou seja, ambos deixando de seguir nas redes sociais.