Humberto Martins desmente fake news e afirma: “As coisas continuam como estão, tá ok?”

O ator estava sendo acusado de afirmar que anularia o seu voto neste segundo turno.

Após diversos canais de notícias publicarem que o ator Humberto Martins havia mudado sua intenção de voto para o segundo turno das eleições presidenciais, o mesmo publicou em seu instagram um vídeo onde afirma que essa notícia não passa de uma fake news.

O ator, que no primeiro turno foi um dos apoiadores do candidato Jair Bolsonaro, começou o vídeo com as seguintes palavras: “Eu acho impressionante a capacidade dessas pessoas de criar conteúdos de narrativas, para poder dizer o que eles acham e pensam de coisas que realmente não aconteceu”.

Insinuando que seu voto continua sendo a favor da reeleição de Bolsonaro o ator continua: “Aqui vai um fake news pra vocês, tá? Eu só posso dizer isso, as coisas continuam como estão, tá ok? É um fake news brabo”.

Em seguida, acoplado em seu vídeo, está uma parte do programa “TV News”, que é apresentado pelo jornalista Fernando Borges, no YouTube, onde além de criticar a novela Travessia, na qual o ator faz parte do elenco, o jornalista afirma que Humberto anularia o seu voto neste segundo turno.

Estão desesperados e com uma metralhadora de mentiras disparada…



Ator Humberto Martins desmentindo Fake News…



Que classe! Parabéns 🇧🇷👏🏻 pic.twitter.com/tZg7xcrDMW — Alexsandro De Morais 🇧🇷🇮🇱22 (@PastorAlexsand2) October 23, 2022