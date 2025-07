Huck mostra beijo gay e pedido de casamento ao vivo no Domingão

Gente, estou comendo um bombom de travessa de uva maravilhoso que uma vizinha minha acabou de deixar aqui em casa, quando pego o meu celular para ver as últimas notificações e vejo inúmeras mensagens das minhas fofoqueiras comentando sobre o programa do Luciano Huck,

Acontece que rolou um pedido de casamento para lá de especial no palco do “Domingão com Huck”, tudo começou quando um rapaz chamado Alexandre, um professor e estudante de História, escreveu uma carta para o apresentador pedindo sua ajudar para realizar o seu sonho de pedir seu namorado, Lucas, em casamento durante o programa.

Após o quadro “Quem Quer Ser Um Milionário”, Huck leu a carta do rapaz ao vivo neste domingo (6), contando a história inspiradora do casal.

“Querido Luciano, meu nome é Alexandre, sou professor e estudante de história. Ao longo da vida tenho buscado quebrar barreiras e construir pontes em nome do amor, da dignidade e da liberdade de ser quem somos. Ao meu lado tem o Lucas, publicitário, pessoa com deficiência, meu parceiro de vida e de lutas. Juntos enfrentamos o mundo com coragem e afeto, levando nossa história como símbolo de inspiração e esperança”, iniciou Alexandre, na carta.

Na mensagem, o jovem reforçou a importância do programa na vida deles. “Eu e Lucas já estivemos algumas vezes na plateia do ‘Domingão’. Para nós, este lugar é mais com espaço de diversão, é também de acolhimento e onde nos sentimos em casa. Luciano, o seu programa, tem o poder de fazer cada pessoa ali ou do outro lado da tela, acreditar que a vida pode ser mais bonita, mais justa e mais amorosa. Neste palco, que já viu tantos desejos se tornarem em realidade, quero pedir a chance de eternizar um sonho. Gostaria de pedir espaço no palco mais assistido da televisão brasileira para fazer algo especial”, dizia o professor na carta.

Super emocionado, o marido de Angélica chamou Alexandre ao palco, que fez questão de se declarar para Lucas com palavras tocantes antes de fazer o pedido. “Esse rapaz aqui, todo dia enfrenta muitos desafios por ser uma pessoa com deficiência e não é fácil, o preconceito é muito grande. Ele me ensina diariamente acreditar que é possível trilhar o nosso caminho”, começou.

“Eu falei para ele uma vez que ele não é só meu namorado. Ele é o sol quando eu tô com frio. Ele é a luz quando tá tudo muito escuro. E ele é o meu silêncio quando o mundo lá fora tá um turbilhão. Então, na frente desse cara que todo domingo muda a vida de muita gente. Quero saber se você quer seguir a nossa vida. Quer casar comigo?”, perguntou Alexandre. “Eu aceito”, respondeu Lucas, emocionado.

Em seguida, o comunicador deu parabéns aos noivos e fez uma promessa bastante generosa para eles. “Bom, a geladeira da casa é por minha conta, combinado?”, disse o apresentador, arrancando risos e aplausos da plateia.