Homem quebra algemas e foge da polícia assim que chega a delegacia

Eis que recebo um vídeo de uma das minhas fofoqueiras sobre uma situação que rolou lá em Porto Velho.

Acontece que uma cena digna de filme de ação pegou de surpresa tanto os policiais quanto os telespectadores na capital de Rondônia nesta última sexta-feira (27). Parece que um homem suspeito de homicídio chamado Melquisedque Bastos fugiu uma viatura da Polícia Militar momentos após ser preso, quebrando as algemas durante o trajeto. Ele simplesmente saltou do camburão e saiu correndo pelas ruas da cidade, enquanto uma equipe de TV local registrava tudo ao vivo.

https://twitter.com/choquei/status/1938658024148656576

Melquisedque está sendo acusado de matar Luiz Carlos Ferreira da Silva, conhecido como Nego Boy, que foi encontrado morto com marcas de tiros no bairro Mocambo. Após a fuga, ele foi recapturado ainda na região, escondido em uma construção. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz sofreu diversas lesões durante a tentativa de escapar, ao pular muros e cercas antes de ser novamente algemado.

Segundo a polícia, a arma do crime ainda não foi encontrada, mas roupas e objetos do suspeito foram encontrados em imóveis ligados à sua família. Melquisedque vai responder por homicídio qualificado, disparo de arma de fogo em via pública e tentativa de fuga após prisão. O episódio acabou ganhando repercussão nas redes sociais após a transmissão ao vivo dessa fuga inusitada.