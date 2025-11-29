Homem é encontrado morto após matar duas colegas de trabalho no Cefet Maracanã  

Que horrrorrr!!! Meninas, eu estava aqui bem plena e belíssima tomando o meu acaizinho com granola e mel, quando uma amiga minha de Tijuca me manda um áudio contando os momentos de terror que rolou ontem na região do Maracanã.

Acontece que um funcionário do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet) do Maracanã, na Zona Norte do Rio identificado por João Antônio Miranda Tello Gonçalves matou duas colegas de trabalho dentro da instituição nesta última sexta-feira (28). Segundo relato de testemunhas, ele estava afastado de suas atividades havia 60 dias por problemas psiquiátricos.

João Antônio entrou na sala onde Allane estava e efetuou inúmeros disparos à queima-roupa, atingindo-a na nuca e no ombro. Em seguida, ele foi até outra sala, onde estava a psicóloga Layse Costa Pinheiro, e disparou mais vezes, acertando-a na cabeça e no abdômen.

Após os ataques, João Antônio seguiu para uma outra sala e tirou a própria vida. Ele foi encontrado já sem vida pelos policiais militares que prestavam apoio à ocorrência. Com ele foi encontrada a pistola Glock .380 utilizada no crime.

De acordo com informações da Polícia Militar, ele desejava retornar ao setor onde atuava Allane. Ele foi coordenador da Coordenadoria Pedagógica do Departamento de Ensino Médio e Técnico do Cefet entre dezembro de 2019 e junho de 2020.

Allane de Souza Pedrotti Mattos era diretora da Divisão de Acompanhamento e Desenvolvimento de Ensino (DIACE) e Layse Costa Pinheiro era psicóloga da instituição.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas e evacuaram todo o prédio do Cefet para permitir uma varredura completa e averigar que não havia outras ameaças no local. Pouco tempo depois, O Corpo de Bombeiros fizeram os primeiros atendimentos às duas funcionárias.

Allane e Layse foram levadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar no Centro do Rio, mas não resistiram aos ferimentos.

Segundo relato da PM, colegas de trabalho comentaram que o atirador estava afastado havia 60 dias por questões psiquiátricas e demonstrava interesse em retornar ao setor onde Allane atuava. Até o momento,não há confirmação oficial sobre a motivação do crime.

O caso está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que abriu investigação para esclarecer o que levou João Antônio a cometer o ataque, além de analisar seu histórico funcional e o afastamento por questões de saúde mental.