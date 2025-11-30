Menu
Kátia Flávia
Busca
Kátia Flávia

Onça mata homem em João Pessoa: vítima invadiu área restrita do zoológico, dizem autoridades

Vítima ignorou placas de advertência, ultrapassou a barreira de segurança e foi atacada diante de visitantes; autoridades investigam como ele chegou tão perto do animal.

Isis Dantas

30/11/2025 11h49

Vítima ignorou placas de advertência, ultrapassou a barreira de segurança e foi atacada diante de visitantes; autoridades investigam como ele chegou tão perto do animal.

Minha gente… uma tragédia de proporções cinematográficas tomou conta do Zoológico de João Pessoa e deixou visitantes em estado de choque absoluto.

Um homem foi devorado por uma leoa depois de, segundo as primeiras informações, invadir a área restrita do recinto, ignorando placas de advertência e rompendo a barreira de segurança que separa o público do animal.

O ataque aconteceu diante de famílias, crianças e turistas que sequer conseguiam entender como alguém conseguiu acessar um espaço tão claramente proibido. O desespero tomou conta do local e as equipes de emergência foram acionadas imediatamente mas nada pôde ser feito.

Autoridades da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica investigam agora como o homem ultrapassou a proteção e o que o levou a entrar no recinto do felino, considerado um dos mais perigosos entre os animais selvagens.

As cenas do resgate, segundo relatos, foram de tensão extrema, e o zoológico trabalha para entender a dinâmica da invasão e reforçar os protocolos de segurança.

    Continuar lendo

    Você também pode gostar

    Mais Lidas

    Assine nossa newsletter e
    mantenha-se bem informado