Onça mata homem em João Pessoa: vítima invadiu área restrita do zoológico, dizem autoridades

Minha gente… uma tragédia de proporções cinematográficas tomou conta do Zoológico de João Pessoa e deixou visitantes em estado de choque absoluto.

Um homem foi devorado por uma leoa depois de, segundo as primeiras informações, invadir a área restrita do recinto, ignorando placas de advertência e rompendo a barreira de segurança que separa o público do animal.

O ataque aconteceu diante de famílias, crianças e turistas que sequer conseguiam entender como alguém conseguiu acessar um espaço tão claramente proibido. O desespero tomou conta do local e as equipes de emergência foram acionadas imediatamente mas nada pôde ser feito.

Autoridades da Polícia Militar e do Instituto de Polícia Científica investigam agora como o homem ultrapassou a proteção e o que o levou a entrar no recinto do felino, considerado um dos mais perigosos entre os animais selvagens.

As cenas do resgate, segundo relatos, foram de tensão extrema, e o zoológico trabalha para entender a dinâmica da invasão e reforçar os protocolos de segurança.