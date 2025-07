Hitou! “Princesa” mantém Gustavo Mioto no TOP 50 do Spotify desde junho

Gentee, o sertanejo Gustavo Mioto está em festa, e com motivos de sobra! O cantor comemora o sucesso estrondoso de “Princesa”, feat com Ana Castela, que desde sua estreia, há um mês, segue firme no TOP 50 do Spotify Brasil. A faixa, que estreou em 22º lugar e atualmente ocupa a 30ª posição, marca o encerramento do projeto audiovisual “Atemporal”, gravado em outubro de 2024 na Vibra São Paulo.

Dividido em quatro partes, o DVD contou com colaborações poderosas de Fábio Jr., Menos é Mais, Matheus & Kauan e, claro, Ana Castela. A primeira faixa lançada, “Nada com Nada”, explodiu com mais de 70 milhões de plays, abrindo caminho para o sucesso do projeto. Em fevereiro, foi a vez de faixas como “A Chance é Grande” (feat. Matheus & Kauan) conquistarem o público.

Sobre o encerramento com “Princesa”, Gustavo é só emoção: o single caiu nas graças dos fãs, vem dominando playlists e ganhou clipe cheio de carinho. O artista também confirmou que está preparando sua fase internacional, com apoio da poderosa agência WME (William Morris Entertainment), e as novidades devem chegar até o fim de 2025.

Além dos números, Mioto reforça sua autenticidade em meio ao sertanejo atual. “O estilo anda saturado de repetições”, ele já disse, e sua proposta mira renovação e identidade própria. Se depender de “Atemporal”, ele está mais pronto do que nunca.