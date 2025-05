Henrique & Juliano faturam mais de R$ 137 milhões em leilão de gado

Pode preparar a TV e o chimarrão porque Henrique & Juliano são um dos convidados do programa “Viver Sertanejo”, comandado pelo cantor Daniel, que vai ao ar neste domingo (1º/06), logo depois do Globo Rural, na TV Globo! E olha… a participação vem logo depois de uma semana daquelas para a dupla: eles simplesmente faturaram mais de R$ 137 milhões no 4º Leilão Terra Prometida! Babado forte, hein?

O evento, que rolou entre os dias 23 e 25 de maio, em Porto Nacional (TO), foi um verdadeiro espetáculo do agronegócio, promovido pelos criatórios dos cantores, o Nelore HEJ, e também pelo Nelore Paranã. O sucesso foi tão absurdo que o leilão teve um crescimento de mais de 90% comparado ao ano passado! Só sucesso!

E não para por aí! Logo na sexta-feira, o leilão já começou quebrando tudo: mais de R$ 47 milhões movimentados e, pasme, a venda de 50% da Dama 5 FIV HRO por um valor de R$ 15 milhões! Isso mesmo, minha gente: R$ 15 MILHÕES numa única vaca! E não é qualquer vaca, não! A Dama 5 é simplesmente a mãe da campeoníssima Carina FIV do Kado, tetracampeã da ExpoZebu. Tá bom ou quer mais?

No dia seguinte, sábado, mais um estouro: R$ 50,6 milhões faturados e outro destaque: a venda de 50% da Chloé FIV Lucente, que foi avaliada em mais de R$ 12 milhões! Só a elite do gado!

O Leilão Terra Prometida, além de ser um megaevento de negócios, virou aquele encontrão de gente bonita, investidores e, claro, muita ostentação! Teve estrutura impecável, transmissão online bombando e um público presencial de respeito!

E se engana quem acha que Henrique & Juliano são só vozeirão e hit atrás de hit… eles também são fera nos negócios e mostraram que, fora dos palcos, também sabem brilhar e faturar!

A cereja do bolo? A escolha do lote final número 2026, já apontando para o futuro e mostrando que vem muita coisa boa por aí!

Agora, conta pra gente: quem aí já quer ver Henrique & Juliano soltando a voz, e quem sabe, falando desse lado fazendeiro no “Viver Sertanejo” deste domingo? Então já sabe: não perde, não! É neste domingo (1º/06), logo depois do Globo Rural, na TV Globo!

Só sucesso e muita emoção!