Heineken processa Porta dos Fundos e Gregório Duvivier revida com mais piadas: “Parece que estou tomando um MD”

A temperatura subiu — e não foi por causa do verão carioca! Durante a última edição do quadro “Não Importa”, do Porta dos Fundos, os humoristas Gregório Duvivier e João Vicente de Castro revelaram que o canal foi processado pela Heineken. O motivo? Uma sequência de alfinetadas de Duvivier à cerveja, incluindo a polêmica afirmação de que a bebida dá “cara de MD”!

Tudo começou no Carnaval, quando Gregório foi flagrado curtindo um bloquinho com uma cerveja popular na mão — nada de long neck verde. Ao ser confrontado por João Vicente, ele soltou sem filtro: “É ruim, é uma cerveja amarga, não tem nada a ver com o calor que está fazendo no Brasil, parece que está tomando um MD. É horrível! É só olhar para a cara de quem bebe.” Pah! A internet reagiu, e pelo visto, a Heineken também.

Mas ao invés de retratação ou pedido de desculpas, os comediantes resolveram provocar ainda mais! Na edição mais recente do programa, João Vicente tenta manter a diplomacia: “Se alguém da Heineken quiser falar com a gente sobre o ocorrido, eu até tentei.” Só que Duvivier não se aguentou e disparou novas farpas, carregadas de ironia: “Gente, que dor de cabeça vocês dão.”

João tentou conter os danos, mas Gregório seguiu firme no deboche: “Não sabia que a Heineken ‘era’ um povo tão amargo.” E ainda finalizou com chave de ouro (ou seria de cevada?): “Eu fiquei com um gosto ruim na boca, não sei vocês.” Para encerrar, Duvivier brincou até com a substância da comparação original: disse que até um traficante de MD teria ficado indignado com a analogia à cerveja.

Ou seja: tá rolando espuma, processo e piada pra todo lado — e o Porta dos Fundos parece estar longe de colocar panos quentes nessa gelada!