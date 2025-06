Há duas semanas na UTI, Benedito Ruy Barbosa encontra-se estável

A dramaturgia brasileira está em vigília! Benedito Ruy Barbosa, mestre absoluto das novelas rurais e criador de clássicos como Pantanal e O Rei do Gado, está há duas semanas internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta.

A esperança de que ele pudesse deixar o setor na última sexta (30) acabou sendo otimista demais… Mas respirem aliviados: segundo boletim divulgado nesta segunda (2), o quadro de saúde do autor é estável!

“O Hcor informa que o dramaturgo Benedito Ruy Barbosa apresenta um quadro clínico estável e que permanece internado na ala da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinada a pacientes de menor complexidade e gravidade. Continua sem previsão de alta”, afirmou o hospital, onde ele está desde o dia 20 de maio.

Na última terça (27), ele até foi transferido para outra ala da UTI, justamente por apresentar sinais de melhora. Agora, segue internado num espaço destinado a pacientes de menor gravidade, mas ainda inspira cuidados!

O motivo da internação? Segundo o clínico-geral e geriatra Natan Chehter, o diagnóstico envolve uma disfunção renal crônica, condição em que os rins perdem, gradativamente, a capacidade de filtrar adequadamente o sangue. “A disfunção renal crônica gera uma série de repercussões, como o acúmulo de substâncias que o rim deveria filtrar, especialmente ácidos, ureia e outros elementos importantes”, explicou o especialista.

E a saúde do veterano já vinha preocupando há tempos… No começo do ano, ele precisou deixar Sorocaba, no interior de São Paulo — onde realizava o grande sonho de sua vida —, para se mudar com a família na capital.

Paula Barbosa, neta do novelista e também atriz, contou com o coração apertado: “Aquele lugar era o sonho da vida dele. Depois que minha avó morreu [em 2014], ele foi ficando muito sozinho. Ele é teimoso, se dependesse dele, ele continuaria morando lá”.

E completou, emocionada: “Na cidade, o acesso a médicos é facilitado. Ele cansou, já não pensa em trabalhar. Segue lúcido, com saúde, mas mais fraquinho. Precisa de assistência integral.”

O autor, que deixou um legado imortal com sucessos como Cabocla (1979 e 2004), Paraíso (1982 e 2009), Sinhá Moça (1986 e 2006), Renascer (1993) e Terra Nostra (1999), sempre colocou a família como prioridade.

“Além do grande autor, ele sempre foi uma figura muito forte na nossa família, como pai e avô. É difícil vermos que ele precisa agora só descansar e viver a velhice dele bem”, desabafou Paula.

Força, Benedito! O Brasil inteiro está na torcida por você!